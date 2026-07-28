Трудности с дальнейшим ростом российского фондового рынка объяснили

Аналитик Зацепин: После роста индекса Мосбиржи на 10 % условия на рынке мало изменились

Трудно ожидать, что индекс Мосбиржи продолжит расти, удаляясь от отметки в 2200 пунктов, которую он преодолел накануне, считает главный аналитик «Алор Брокер» Андрей Зацепин. Он уточнил, что принципиально для российского фондового рынка с 19-20 июля, когда показатель опускался ниже 2000 пунктов, мало что изменилось.

Специалист объяснил, что, хотя индекс и прибавил с тех пор более 10 процентов, смягчение денежно-кредитной политики в стране очевидно замедляется, разговоры об урегулировании украинского конфликта пока что «далеки от конкретики», а нефть подорожала, но вскоре начала откатываться до уровня менее 90 долларов за баррель, что уже сказывается на котировках отечественных компаний. Также, по словам Зацепина, в понедельник, 27 июля, снизился рынок облигаций, что говорит о спаде локального инвестиционного оптимизма.

Падение индекса Мосбиржи в начале торгов 28 июля достигало почти 1,5 процента. После вчерашнего роста почти до 2220 пунктов он опускался до 2181.

Коррекционный рост рынка пока не является устойчивой тенденцией, в связи с чем формирование портфелей на средне‑ и долгосрочный горизонт в стремлении заработать на резко подешевевших в последнее время бумагах является преждевременным, отмечал на фоне этого управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич.