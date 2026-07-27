Стремление вложиться в резко подешевевшие акции назвали преждевременным

Аналитик Зварич: Риски обновления индексом Мосбиржи минимумов сохраняются

Рост фондового рынка России, который впервые за пять месяцев показал на прошлой неделе положительную динамику в том числе благодаря неожиданному снижению ключевой ставки ЦБ, пока не является устойчивой тенденцией, в связи с чем формирование портфелей на средне‑ и долгосрочный горизонт в стремлении заработать на резко подешевевших в последнее время бумагах является преждевременным. Такая оценка содержится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдана Зварича, поступившем «Ленте.ру».

В условиях когда нефть 27 июля значительно дешевеет на фоне очередной паузы в иранском конфликте, индекс Мосбиржи может двигаться в понедельник в диапазоне 2100 - 2200 пунктов с тяготением к нижней половине данного коридора, считает аналитик. К моменту написания материала ранее падавший до 1900 пунктов показатель рос на 0,65 процента, до 2179,55.

«На наш взгляд, рост продемонстрированный рынком в рамках прошлой недели, укладывается в коррекцию и выглядит неустойчивым. Более того, сохраняются риски возобновления полноценного снижения и обновления минимумов года, чему может способствовать отсутствие позитива на геополитическом треке, пересмотр инвесторами ожиданий по ключевой ставке в сторону более высоких значений на фоне обновленных прогнозов регулятора, а также устойчиво крепкий курс рубля», — пишет Зварич. По его словам, попытки закупиться акциями в расчете на продолжение коррекционного роста сопряжены сейчас с повышенными рисками.

Российский фондовый рынок переживает непростые времена, но необходимости реагировать на биржевую ситуацию по линии Центробанка сейчас нет, подчеркнула на пятничной пресс-конференции глава регулятора Эльвира Набиуллина. «С точки зрения стабильности финансовой в целом, мне кажется, здесь причин для беспокойства нет (...) Мы не видим просто таких рисков», — сказала она, отметив, что волатильность на рынке во многом связана с возросшей неопределенностью относительно будущих финансовых показателей компаний и их дивидендной политики.