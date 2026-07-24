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16:18, 24 июля 2026 (обновлено: 16:22, 24 июля 2026)Экономика

Набиуллина не увидела в ситуации на бирже причин для беспокойства по поводу стабильности

Набиуллина: В ситуации на фондовом рынке нет повода для беспокойства за финстабильность
Дмитрий Воронин

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Российский фондовый рынок переживает непростые времена, но необходимости реагировать на биржевую ситуацию по линии Центробанка сейчас нет, следует из заявлений главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, которые приводит ТАСС.

«Какого-то существенного прямого влияния на ситуацию с инфляцией, и как фактор принятия нами решений, мы его не рассматривали в этой части. С точки зрения стабильности финансовой в целом, мне кажется, здесь причин для беспокойства нет», — объяснила она.

«Мы не видим просто таких рисков», — подчеркнула Набиуллина, отметив, что волатильность на рынке во многом связана с возросшей неопределенностью относительно будущих финансовых показателей компаний и их дивидендной политики.

Вскоре после того, как ЦБ снизил ключевую ставку до 14 процентов годовых, стало известно, что индекс Мосбиржи подскочил за 20 минут почти на 50 пунктов. За прошедший с предыдущего заседания совета директоров регулятора месяц рыночные котировки значительно опустились. В какой-то момент снижение индекса Мосбиржи с начала года превышало 30 процентов.

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