Набиуллина не увидела в ситуации на бирже причин для беспокойства по поводу стабильности

Набиуллина: В ситуации на фондовом рынке нет повода для беспокойства за финстабильность

Российский фондовый рынок переживает непростые времена, но необходимости реагировать на биржевую ситуацию по линии Центробанка сейчас нет, следует из заявлений главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, которые приводит ТАСС.

«Какого-то существенного прямого влияния на ситуацию с инфляцией, и как фактор принятия нами решений, мы его не рассматривали в этой части. С точки зрения стабильности финансовой в целом, мне кажется, здесь причин для беспокойства нет», — объяснила она.

«Мы не видим просто таких рисков», — подчеркнула Набиуллина, отметив, что волатильность на рынке во многом связана с возросшей неопределенностью относительно будущих финансовых показателей компаний и их дивидендной политики.

Вскоре после того, как ЦБ снизил ключевую ставку до 14 процентов годовых, стало известно, что индекс Мосбиржи подскочил за 20 минут почти на 50 пунктов. За прошедший с предыдущего заседания совета директоров регулятора месяц рыночные котировки значительно опустились. В какой-то момент снижение индекса Мосбиржи с начала года превышало 30 процентов.