Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:13, 24 июля 2026 (обновлено: 14:32, 24 июля 2026)Экономика

Российскому фондовому рынку понравилось решение ЦБ по ставке

Индекс Мосбиржи вырос после заявления ЦБ о снижении ключевой ставки
Дмитрий Воронин

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

Индекс Мосбиржи, падавший на минимуме в рамках текущей торговой сессии до 2085,9 пункта, подскочил с этих значений более чем на 50 пунктов. К моменту написания материала показатель снижался на 0,31 процента, до 2138,35.

В 13:20 по московскому времени индекс составлял 2091,64 пункта, в 13:30, когда Центробанк объявил о десятом подряд снижении ключевой ставки, поднялся выше 2107, а еще 10 минут спустя вырос до 2134,62, свидетельствуют данные торговой площадки.

Таким образом, участникам российского фондового рынка в этот раз очевидно понравилось решение регулятора, хотя прошлое понижение ставки на 0,25 процентных пункта в сочетании с жесткостью риторики ЦБ многие сочли одним из факторов, повлиявшим на усиление распродаж ценных бумаг.

В этот раз основным прогнозом считалось сохранение ставки на прежнем уровне, поэтому даже символическое ее снижение добавило, судя по всему, инвесторам оптимизма.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    ВС России нанесли удар по оружейной выставке на Украине
    На Украине ограничили перевозку грузов в Одессе
    Аксаков спрогнозировал ключевую ставку к концу 2026 года
    Россияне устремились в два города в последний месяц лета
    Шансы Европы остаться без газа оценили
    Суд определил судьбу используемых балашихинским отравителем ядов
    Банк России убрал из заявления по ставке упоминание ее дальнейшего снижения
    Подросток под Москвой едва не стал инвалидом после одного прыжка
    Получивший угрозы через мессенджер молодой россиянин попал под следствие
    11-летняя шахматистка побила державшийся 38 лет мировой рекорд
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok