Банк России вопреки прогнозам снизил ключевую ставку до 14 процентов годовых

По итогам заседания совета директоров 24 июля Банк России снизил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта, до 14 процентов, продолжив таким образом цикл смягчения денежно-кредитной политики (ДКП). Об этом говорится в пресс-релизе на сайте регулятора.

Большинство аналитиков ожидали сохранения ставки на уровне 14,25 процента, принятое решение было вторым по частоте ответов вариантом.

Они указывали, что высокий уровень неопределенности с расходами бюджета, топливный кризис, ускорение инфляции и рост инфляционных ожиданий до максимума с марта 2022 года заставят Центробанк проявить осторожность. Однако некоторые эксперты отмечали возросшую угрозу переохлаждения экономики, а также вспоминали о намеках президента страны Владимира Путина о необходимости снижать ставку.

Признавая эти факторы, в ЦБ подчеркнули, что «существенный рост цен и повышение инфляционных ожиданий в летние месяцы во многом были связаны с разовыми факторами». Что касается показателей устойчивой инфляции, то они сохраняются диапазоне 4-5 процентов в пересчете на год.

Вместе с тем регулятор предупредил, что прямые и вторичные эффекты от «временного сокращения производственных возможностей в отдельных отраслях», а ожидающееся увеличение расходов бюджета в ближайшие три года потребуют более плавного снижения ставки, чем ожидалось еще в апреле.

Обновленный базовый сценарий предполагает, что в текущем году средная ключевая ставка останется в диапазоне 14,5-14,6 процента, а в следующем 10,5-12,5 процента.