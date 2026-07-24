По итогам заседания совета директоров 24 июля Банк России снизил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта, до 14 процентов, продолжив таким образом цикл смягчения денежно-кредитной политики (ДКП). Об этом говорится в пресс-релизе на сайте регулятора.
Большинство аналитиков ожидали сохранения ставки на уровне 14,25 процента, принятое решение было вторым по частоте ответов вариантом.
Они указывали, что высокий уровень неопределенности с расходами бюджета, топливный кризис, ускорение инфляции и рост инфляционных ожиданий до максимума с марта 2022 года заставят Центробанк проявить осторожность. Однако некоторые эксперты отмечали возросшую угрозу переохлаждения экономики, а также вспоминали о намеках президента страны Владимира Путина о необходимости снижать ставку.
Признавая эти факторы, в ЦБ подчеркнули, что «существенный рост цен и повышение инфляционных ожиданий в летние месяцы во многом были связаны с разовыми факторами». Что касается показателей устойчивой инфляции, то они сохраняются диапазоне 4-5 процентов в пересчете на год.
Вместе с тем регулятор предупредил, что прямые и вторичные эффекты от «временного сокращения производственных возможностей в отдельных отраслях», а ожидающееся увеличение расходов бюджета в ближайшие три года потребуют более плавного снижения ставки, чем ожидалось еще в апреле.
Обновленный базовый сценарий предполагает, что в текущем году средная ключевая ставка останется в диапазоне 14,5-14,6 процента, а в следующем 10,5-12,5 процента.