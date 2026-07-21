Инфляционные ожидания россиян взлетели

Инфляционные ожидания россиян в июле выросли до максимума с марта 2022 года

В июле инфляционные ожидания россиян достигли 14,7 процента, что стало максимумом с марта 2022 года и на 2,3 процентных пункта больше, чем в июне. Результаты опроса «инФОМ» приводятся в материалах Центробанка, выступающего заказчиком исследования.

Наблюдаемая инфляция вернулась к майскому уровню 15,1 процента, а ожидаемый рост цен через пять лет поднялся до 11,2 процента. В июне инфляционные ожидания на год и на пять лет вперед опускались до двухлетних минимумов, а наблюдаемая инфляция была близка к минимальной.

Столь резкий рост последнего показателя полностью обеспечила категория граждан, не имеющая сбережений. Для них наблюдаемая инфляция взлетела с 15,1 процента до 17,1 процента, в то время как граждане со сбережениями говорили об увеличении с 13 процентов до 13,1 процента. Однако изменения в ожидаемой инфляции обе категории оценивают практически одинаково — рост с 13,6 процента до 16,5 процента и с 11 процентов до 13 процентов соответственно.

Такие результаты опроса для Центробанка станут серьезным аргументом против продолжения смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) на заседании в пятницу, 24 июля.

Текущий уровень инфляционных ожиданий уже выше ключевой ставки, что провоцирует резкий рост розничного кредитования (заемщики ожидают, что цены вырастут сильнее, чем ставки по кредитам), а значит, является проинфляционным фактором. Об изменившихся настроениях свидетельствует и бурный рост розничного кредитования в июне и мае.

Большинство аналитиков пока ожидает, что Банк России сохранит ключевую ставку на уровне 14,25 процента.