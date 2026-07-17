От Банка России перестали ждать снижения ставки

«Ведомости»: На заседании 24 июля Банк России сохранит ключевую ставку на уровне 14,25 %

На фоне текущей ситуации с инфляцией и топливом большинство аналитиков склоняются к тому, что Банк России по итогам заседания совета директоров 24 июля сохранит ключевую ставку на уровне 14,25 процента, прервав таким образом цикл снижения денежно-кредитной политики (ДКП). Об этом пишут «Ведомости».

Паузу прогнозируют 14 из 20 опрошенных изданием экономистов, а еще один считает равновероятными исходами ее сохранение или снижение до 14 процентов. Также 14 процентов ожидают трое респондентов, а оставшиеся два варианта — это 13,25-13,75 процента и наиболее оптимистичный 13 процентов.

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев указал, что ускорение инфляции в июне и в июле станет главным аргументом в пользу сохранения ставки. Если в апреле и мае сезонно скорректированная инфляция опускалась до двух процентов в годовом выражении, то в следующие два месяца она выросла до десяти процентов.

В пользу такого решения говорит и неопределенность с бюджетной политикой, то есть реальный объем расходов и дефицит федерального бюджета по итогам текущего года. Центробанк, напоминает эксперт, уже называл ее в качестве одного из главных проинфляционных рисков, а к настоящему времени он выглядит реализовавшимся.

Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Клисенко отмечает, что признаваемый властями дефицит топлива уже транслируется в рост цен по более широкому фронту, причем логистические сложности грозят усилить ценовое давление и в новых областях экономики. Вместе с тем экономист признает, что монетарные, то есть через ключевую ставку, возможности борьбы с инфляцией, порожденной такими обстоятельствами, ограничены.

Управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ Денис Попов настроен более категорично. По его мнению, возврат к смягчению ДКП можно ожидать не ранее начала 2027 года, то есть ни на предстоящем, ни на следующих заседаниях ставка не снизится.

Между тем глава отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая считает более весомым фактором риск переохлаждения экономики, на что указывает все больше обстоятельств. Так, индикатор бизнес-климата рухнул в отрицательную зону впервые с середины 2022 года, годовые темы роста ВВП замедлились, а загрузка производственных мощностей во втором квартале сократилась до минимума с 2020 года. Избыточная жесткость ДКП может усугубить плачевную ситуацию.

Сильнее всего опрошенные эксперты ожидают даже не само решение по ставке, которое может носить промежуточный характер, а обновленный макропрогноз регулятора. Последний даст понять, какое пространство остается для дальнейшего смягчения с учетом ожиданий по инфляции.