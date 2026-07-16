В России заметили признак пересмотра планов по дефициту бюджета

Reuters: Планируемый дефицит федерального бюджета России может вырасти на триллион рублей

Дефицит федерального бюджета России может вырасти более чем на триллион рублей по сравнению с запланированным уровнем — почти до пяти триллионов. Об этом со ссылкой на данные единого портала бюджетной системы РФ «Электронный бюджет» пишет Reuters.

Речь идет о росте планов по расходам бюджета до 45,11 триллиона рублей, в то время как раньше ожидалось 44,07 триллиона. При неизменности расходов эта сумма и дает увеличение дефицита.

Ресурс, на который ссылается агентство, агрегирует информацию из Минфина и федерального казначейства. Официально ведомства не сообщали о пересмотре бюджетных параметров.

Ранее Минфин сообщил, что в первом полугодии дефицит федерального бюджета достиг 5,73 триллиона рублей, или 2,5 процента ожидаемого ВВП, что в 1,7 раза выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Аналитики Telegram-канала MMI полагают, что при сохранении тенденций к концу года дефицит может дойти до десяти триллионов рублей. Покрывать его планируется за счет продажи облигаций федерального займа (ОФЗ), но в последний месяц Минфин испытывает трудности с размещением бумаг. В 2025 году дефицит консолидированного бюджета (включает федеральный и региональные бюджеты, а также внебюджетные фонды) составил 8,3 триллиона рублей.