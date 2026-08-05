Путин выразил уверенность в победе России в конфликте с Украиной

Россия без сомнения одержит победу в конфликте с Украиной. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, согласившись со словами председателя Союза театральных деятелей России Владимира Машкова, говорится на сайте Кремля.

На встрече Машков рассказал о том, как встретил в 1945-м году Победу Станислав Любшин, будущий народный артист РСФСР. 9 мая 12-летний Любшин стоял в очереди за молоком, а лавка так и не открывалась. В какой-то момент на улицу начали выходить радостные люди. Однако для стоявших в очереди причина радости оставалась неизвестной.

«Вдруг открывается дверь, выходит счастливая продавщица говорит: Товарищи, Победа, молока не будет», — отметил Владимир Машков.

Говоря о специальной военной операции, он высказал уверенность, что Россия одержит победу, сохранит себя и свою культуру.

«И молоко будет», — пообещал в ответ Владимир Путин.

В конце июля президент РФ также заявлял, что Россия добьется целей специальной военной операции. Политик высказался о целях СВО во время обращения к депутатам Госдумы. Он отметил, что за страну сражаются участники СВО, а население России их поддерживает.