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14:22, 27 июля 2026 (обновлено: 14:28, 27 июля 2026)Россия

Путин высказался о целях СВО

Путин заявил, что Россия добьется целей спецоперации
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Россия добьется целей специальной военной операции (СВО). Об этом заявил президент страны Владимир Путин, его слова приводит РИА Новости.

Глава государства высказался о целях СВО во время обращения к депутатам Госдумы. Он отметил, что за страну сражаются участники СВО, а население России их поддерживает.

«Мы добьемся своих целей и вместе сделаем все для победы, для России», — заключил президент.

Ранее стало известно, что Владимир Путин заслушал доклады командования Вооруженных сил России и обсудил с военными задачи в зоне СВО на летний период. Совещание он провел в одном из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск.

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