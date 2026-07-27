Путин высказался о целях СВО

Путин заявил, что Россия добьется целей спецоперации

Россия добьется целей специальной военной операции (СВО). Об этом заявил президент страны Владимир Путин, его слова приводит РИА Новости.

Глава государства высказался о целях СВО во время обращения к депутатам Госдумы. Он отметил, что за страну сражаются участники СВО, а население России их поддерживает.

«Мы добьемся своих целей и вместе сделаем все для победы, для России», — заключил президент.

Ранее стало известно, что Владимир Путин заслушал доклады командования Вооруженных сил России и обсудил с военными задачи в зоне СВО на летний период. Совещание он провел в одном из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск.