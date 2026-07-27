Букмекерская контора «Фонбет» выразила сожаление из-за ситуации с Пирло

Российская букмекерская контора «Фонбет» прокомментировала ситуацию вокруг Андреа Пирло, который, несмотря на предварительные договоренности, не возглавит сборную Италии. Об этом сообщает Sports.

В компании выразили сожаление из-за возникшей вокруг его карьеры полемики и заявили, что она ставит под сомнение репутацию человека, чья жизнь связана с футболом и служением своему делу.

В пресс-службе также отметили, что внимательно следят за публикациями зарубежных СМИ и считают, что в освещении этой темы много искажений. Там подчеркнули, что спорт не должен становиться инструментом политики, и пожелали Пирло скорейшего разрешения ситуации.

Ранее La Gazzetta dello Sport сообщила, что Пирло претендовал на пост главного тренера сборной Италии, однако его назначение было заблокировано президентом Федерации футбола страны. Это решение было мотивировано сотрудничеством Пирло с российской букмекерской компанией.