Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
09:35, 27 июля 2026 (обновлено: 09:44, 27 июля 2026)Спорт

Легенду мирового футбола лишили работы из-за связей с Россией

Легенду мирового футбола Андреа Пирло лишили работы в сборной Италии из-за связи с Россией
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Alberto Lingria / Reuters

Легенду мирового футбола, чемпиона мира 2006 года Андреа Пирло лишили работы в сборной Италии из-за связи с Россией. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Пирло претендовал на пост главного тренера сборной Италии, однако его назначение было заблокировано президентом Федерации футбола страны. Это решение было мотивировано сотрудничеством Пирло с российской букмекерской компанией.

Также из сборной должен уйти Паоло Мальдини, который занимает пост спортивного директора. Его назначение состоялось 16 дней назад.

В рамках сотрудничества с российской букмекерской компанией Пирло посетил Суперфинал Кубка страны, в котором сыграли «Спартак» и «Краснодар». Вместе с ним был другой чемпион мира — 2006, Марко Матерацци, который впоследствии извинился за свой приезд.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Легенду мирового футбола лишили работы из-за связей с Россией
    Россиянин попался на афере с поджогом собственного дома
    Еще двое альпинистов застряли на Эльбрусе
    Треш-блогер затоптал голубя ради контента и ответит за это
    ФСБ показала на видео пачки долларов у задержанного в Хабаровске новозеландского шпиона
    Блогерша едва не ослепла во время ухода за растениями
    Элиту ВСУ и Нацгвардии отправили защищать одно направление
    В Днепропетровске пожаловались на сильный запах аммиака
    Врач раскрыла россиянам способы восстановить кожу после загара
    Объявлено о самой массированной атаке ВСУ на регион в 1300 километрах от границы
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok