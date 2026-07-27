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10:23, 27 июля 2026 (обновлено: 10:33, 27 июля 2026)Россия

Участник СВО не мог уволиться со службы для ухода за ребенком и женой с инвалидностью

Лантратова: Боец СВО не мог уволиться со службы для ухода за сыном и женой с инвалидностью
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Река / ТАСС

Российский участник специальной военной операции (СВО) на Украине не мог уволиться со службы для ухода за сыном и женой с инвалидностью. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека Яна Лантратова в Telegram.

По данным омбудсмена, в семье бойца из Белгородской области сложились тяжелые обстоятельства — его супруга по состоянию здоровья получила инвалидность, а их больной ребенок также нуждается в постоянном уходе. «Мужчина был назначен опекуном сына, но своевременно уволиться с военной службы ему не удалось», — пояснила Лантратова.

Военнослужащий смог уволиться только после обращения в Министерство обороны. Лантратова сообщила, что он вернется к супруге и сыну в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что россиянка с инвалидностью второй группы добилась возвращения одного из сыновей из зоны проведения СВО. В ходе разбирательства были выявлены нарушения, связанные с заключением контракта.

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