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11:01, 27 июля 2026 (обновлено: 11:15, 27 июля 2026)Культура

Самбурская отчитала со сцены недовольного зрителя

Настасья Самбурская отчитала недовольного ее концертом зрителя прямо во время выступления
Андрей Шеньшаков

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Актриса и певица Настасья Самбурская, известная по роли в сериале «Универ», вступила в конфликт со зрителем на собственном концерте. Видео инцидента появилось в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Артистка отчитала одного из гостей мероприятия прямо во время выступления. Причиной стало недовольное, по мнению Настасьи, лицо мужчины, который, как выяснилось в процессе перепалки, пришел на концерт за компанию с девушкой. Самбурская пошутила над музыкальными предпочтениями мужчины.

«В следующий раз, когда он позовет тебя на концерт Macan, стой с таким же лицом. Я тебя запомнила. Этого больше сюда не пускать», — заявла она.

Ранее Настасья Самбурская послала на три буквы свою фанатку из-за букета цветов. Ей не понравилась открытка, которая прилагалась к презенту.

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