Самбурская отчитала со сцены недовольного зрителя

Настасья Самбурская отчитала недовольного ее концертом зрителя прямо во время выступления

Актриса и певица Настасья Самбурская, известная по роли в сериале «Универ», вступила в конфликт со зрителем на собственном концерте. Видео инцидента появилось в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Артистка отчитала одного из гостей мероприятия прямо во время выступления. Причиной стало недовольное, по мнению Настасьи, лицо мужчины, который, как выяснилось в процессе перепалки, пришел на концерт за компанию с девушкой. Самбурская пошутила над музыкальными предпочтениями мужчины.

«В следующий раз, когда он позовет тебя на концерт Macan, стой с таким же лицом. Я тебя запомнила. Этого больше сюда не пускать», — заявла она.

Ранее Настасья Самбурская послала на три буквы свою фанатку из-за букета цветов. Ей не понравилась открытка, которая прилагалась к презенту.