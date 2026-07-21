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19:41, 21 июля 2026 (обновлено: 19:44, 21 июля 2026)Культура

Настасья Самбурская послала на три буквы свою фанатку

Звезда «Универа» Настасья Самбурская послала на три буквы подарившую ей букет поклонницу
Андрей Шеньшаков

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Актриса и певица Настасья Самбурская, известная по роли в сериале «Универ», послала свою поклонницу. Ролик она выложила на своей странице в Instagram (запрещена в России; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На кадрах видно, как Настасья, находясь в свой гримерке, держит букет цветов, к которому, по ее словам, прилагалась записка. Сама композиция, как отметила Самбурская, назывался «Яйцеклетка и сперматозоид».

«Прекрасный вечер был, отыграла спектакль, вот подарили цветы, я радостная, принимаю, захожу в гримерку. И что мы видим? "Совет дня: заморозь яйцеклетку и живи спокойно". Девушка с первого ряда, иди на***», — обратилась артистка к фанатке.

Ранее актриса Настасья Самбурская рассказала, как ее пытался обмануть попрошайка. По словам артистки, на улице к ней подошел мужчина и сообщил, что собирает деньги на покупку лекарства.

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