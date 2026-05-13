Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
12:54, 13 мая 2026Культура

Самбурская пожаловалась на попрошаек

Актриса Самбурская призвала не доверять попрошайкам на улицах
Ольга Коровина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Актриса Настасья Самбурская рассказала, как ее пытался обмануть попрошайка. Историей она поделилась в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам артистки, на улице к ней подошел мужчина и сообщил, что собирает деньги на покупку лекарства. Самбурская предложила оплатить медикаменты в ближайшей аптеке, однако у мужчины не оказалось рецепта. Кроме того, он запутался в собственной истории и не смог ответить, кому из членов семьи понадобилось лечение и от какой болезни.

«Если человек приехал из другого города, и его родственникам нужна помощь, он должен знать диагноз и название препаратов, как минимум», — подчеркнула Самбурская и призвала поклонников быть бдительнее. По ее словам, мошенник рассчитывал, что ему просто дадут денег, не задавая лишних вопросов.

Артистка столкнулась с критикой со стороны подписчиков, упрекнувших ее в скупости. «Давайте все сейчас выйдут на улицы и начнут врать про больных детей и животных, а я денежку специально для них помельче разменяю и всю дорогу буду раздавать!» — парировала она.

Ранее Самбурская похвасталась квартирой в Москве стоимостью десятки миллионов рублей, которую она купила год назад.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России отреагировали на слова Трампа о двух сверхдержавах

    Раскрыта деталь нового пакета санкций ЕС против России

    В России высказались о создании единой армии в ЕС

    Россиянам перечислили лайфхаки для похудения и экономии

    В Москве развелись могильные киперы

    Красивый жук едва не погубил женщину

    Артемий Лебедев обратился к Бастрыкину из-за мэра Уфы

    Обнаружен эффективный метод снижения давления без лекарств

    В Крыму сделали предложение британским чиновникам после слов о «самых жестких» санкциях

    Берлин потребовал от Германии компенсацию за вал исков после слов Мерца о мигрантах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok