Самбурская пожаловалась на попрошаек

Актриса Самбурская призвала не доверять попрошайкам на улицах

Актриса Настасья Самбурская рассказала, как ее пытался обмануть попрошайка. Историей она поделилась в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам артистки, на улице к ней подошел мужчина и сообщил, что собирает деньги на покупку лекарства. Самбурская предложила оплатить медикаменты в ближайшей аптеке, однако у мужчины не оказалось рецепта. Кроме того, он запутался в собственной истории и не смог ответить, кому из членов семьи понадобилось лечение и от какой болезни.

«Если человек приехал из другого города, и его родственникам нужна помощь, он должен знать диагноз и название препаратов, как минимум», — подчеркнула Самбурская и призвала поклонников быть бдительнее. По ее словам, мошенник рассчитывал, что ему просто дадут денег, не задавая лишних вопросов.

Артистка столкнулась с критикой со стороны подписчиков, упрекнувших ее в скупости. «Давайте все сейчас выйдут на улицы и начнут врать про больных детей и животных, а я денежку специально для них помельче разменяю и всю дорогу буду раздавать!» — парировала она.

Ранее Самбурская похвасталась квартирой в Москве стоимостью десятки миллионов рублей, которую она купила год назад.