Блогерша сделала пластическую операцию в Бразилии и не выжила во время восстановления

DS: Блогершу из США обнаружили бездыханной в отеле Rosewood Sao Paulo в Бразилии

Популярная в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) блогерша не выжила во время восстановления после перенесенной пластической операции в Бразилии. Об этом сообщило издание Daily Star (DS).

40-летняя американка Хильде Линн Хелфенштейн, известная под псевдонимом Джерри Гогосян, три недели назад сделала пластику в Сан-Паулу. В воскресенье, 31 мая, хирург, проводивший операцию, не смог связаться с ней и отправился в пятизвездочный отель Rosewood Sao Paulo, где остановилась клиентка. Сотрудники гостиницы вошли в номер постоялицы и обнаружили ее бездыханной в постели.

Рядом с телом Хелфенштейн лежали неизвестные таблетки и бутылка из-под водки. Полицейские зарегистрировали дело как «подозрительную смерть». При этом врач рассказал офицерам, что ранее сопровождал гражданку США в отделение неотложной помощи, подчеркнув, что она, возможно, употребляла наркотики.

Уточняется, что художница Джерри Гогосян имела около 150 тысяч подписчиков и вела блог, в котором высмеивала современное искусство. До этого Хелфенштейн руководила художественной галереей в Лос-Анджелесе, которую открыла в 2016 году. Также она стала ведущей подкаста Art Smack и сотрудничала с такими брендами, как Sotheby's, Ruinart, Edition Hotel и Standard Hotel.

Ранее пассажир испугал стюардесс своим видом после пластической операции и был снят с рейса. 25-летний стример с ником looksmaxxer из Австралии сделал липосакцию талии и удалил жир из щек всего за четыре дня до вылета из страны Азии.