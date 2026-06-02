Мадьяр назвал условие для встречи с Зеленским

Мадьяр заявил, что готов встретиться с Зеленским, если они договорятся по правам венгров

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр выразил готовность встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским на следующей неделе при условии, что Киев и Будапешт достигнут соглашения по правам венгерского меньшинства в Закарпатье. Его слова приводит издание «Страна.ua» в Telegram.

Мадьяр уточнил, что если стороны смогут договориться по этому вопросу, то встреча состоится уже в начале следующей недели. Он также отметил, что переговоры между Украиной и Венгрией сейчас «проходят очень обнадеживающе».

«Мы надеемся, что их удастся завершить на техническом уровне уже на этой неделе», — сказал венгерский премьер.

Ранее Мадьяр заявлял, что Венгрия готова поддержать открытие первого переговорного этапа по вступлению Украины в Европейский союз (ЕС) только в случае достижения договоренности по вопросу прав венгерского меньшинства в Закарпатье.