Мадьяр назвал условие для вступления Украины в ЕС

Мадьяр потребовал прав для венгерского меньшинства для вступления Украины в ЕС

Венгрия готова поддержать открытие первого переговорного этапа по вступлению Украины в Европейский союз (ЕС) только в случае достижения договоренности по вопросу прав венгерского меньшинства в Закарпатье. Об этом заявил премьер-министр страны Петер Мадьяр, передает Reuters.

«Мы можем согласиться на открытие первого этапа в переговорах о вступлении Украины в ЕС только в том случае, если нам удастся достичь соглашения о правах венгерского меньшинства», — сказано в сообщении.

Также Мадьяр отметил, что соглашение с Евросоюзом по вопросу выделения ранее замороженных средств находится на финальной стадии.

Ранее сообщалось, что Украина должна выполнить 11 требований по восстановлению прав венгров в Закарпатье, чтобы Будапешт одобрил начало процесса приема Киева в Европейский союз (ЕС). В частности, она должна гарантировать право венгров на собственные образовательные и культурные учреждения и согласовывать будущие языковые и образовательные законы Украины с венгерской общиной Закарпатья.