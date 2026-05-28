Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:10, 28 мая 2026Мир

Захарова заявила о шоке от позиции ЮНЕСКО после удара по Старобельску

Захарова назвала реакцию ЮНЕСКО на удар по Старобельску преступной халатностью
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Россия шокирована реакцией секретариата ЮНЕСКО на удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Старобельску. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, назвав случившееся вопиющим случаем преступной халатности, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Шокировала реакция секретариата ЮНЕСКО. Это не просто какие-то двойные стандарты или некие ангажированные заявления. Это, мне кажется, вопиющий случай преступной халатности. Это настоящее преступление», — сказала Захарова на брифинге.

Дипломат подчеркнула, что секретариат организации занимается манипуляциями и по сути обеляет тех, кто совершил теракт против гражданского объекта и мирных жителей. «Это уже даже не ангажированность. Это нахождение на стороне тех, кто совершает теракты», — добавила Захарова, призвав ЮНЕСКО неукоснительно соблюдать обязательства, соответствующие статусу международной гуманитарной организации.

Атака украинских военнослужащих на учебный корпус и общежитие колледжа Луганского государственного педагогического университета в Старобельске (ЛHP) произошла в ночь на 22 мая. В результате 65 человек пострадали. Жертвами стали более 20 граждан.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Разжигательница войны с низким IQ». В Кремле, МИД и Госдуме ответили на заявления Каллас о переговорах по Украине

    Популярный стример попал в тюрьму за попытку ограбления

    Китайскому автопрому предрекли конец «золотой эры»

    В России разработали систему для защиты от «Бабы-Яги»

    Флорист показала необычный свадебный букет и вызвала споры в сети

    Названо число пропавших без вести жителей российского приграничья

    Финляндия вызвала посла России

    Иностранная авиакомпания отказала в перевозке беременной россиянке

    Москвичам предсказали наступление устойчивой жары

    Состоятельные россияне стали богатеть медленнее

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok