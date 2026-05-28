16:13, 28 мая 2026

Популярный стример попал в тюрьму за попытку ограбления

Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Популярный американский стример и боксер DeenTheGreat (настоящее имя — Нуридин Шабаз) набросился на девушку и попал под арест. Об этом сообщает NBC Miami.

В полицию обратилась знакомая стримера, которая обвинила его в попытке ограбления. По словам девушки, конфликт с Шабазом начался на яхте: ему не понравилось, что она разговаривала с другими мужчинами, и он выгнал ее. После этого девушка начала записывать их разговор на телефон. Увидев это, боксер схватил ее за руку и попытался отобрать устройство, но не смог.

В результате у девушки осталась царапина на предплечье. Стримера арестовали. 27 мая Шабаз предстал перед судом. Для него установили залог в размере 2,5 тысячи долларов (примерно 177,5 тысячи рублей).

Ранее сообщалось, что скандально известный стример из США Chud the Builder (настоящее имя — Далтон Изерли) открыл стрельбу по мужчине у здания суда. При этом он случайно ранил себя.

