17:05, 28 мая 2026Мир

Лавров ответил на слова Пашиняна о настрое Армении богатеть

Глава МИД России Сергей Лавров ответил на слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что Армения не боится ухудшения отношений с РФ, так как настроена богатеть. Об этом пишет РИА Новости.

Глава Армении заявил, что страна не боится роста цен на сырье, так как она становится «перекрестком мира». Пашинян уверен, что Армения будет богатеть.

«Если он считает, что она будет богатеть, пусть обеспечит», — ответил Лавров.

Ранее Пашинян заявлял, что Армения продолжит одновременно быть членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и осуществлять реформы по стандартам Европейского союза (ЕС), пока это возможно.

