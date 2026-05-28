86-летнюю королеву Дании госпитализировали второй раз за месяц

Олег Парамонов
Фото: Ida Marie Odgaard / Ritzau Scanpix / Reuters

86-летнюю королеву Дании Маргрете II, отрекшуюся от престола в 2024 году, снова госпитализировали. Об этом сообщает издание People.

Врачи рекомендовали госпитализацию из-за тромба, обнаруженного в районе бедра в ходе компьютерной томографии. По мнению специалистов, он появился после ее падения несколько недель назад.

Маргрете II попала в больницу во второй раз за месяц. Ранее она проходила лечение после сердечного приступа и выписалась менее двух недель назад.

Маргрете II правила страной с 1972 года. В 2024 году она неожиданно объявила об отречении. 14 января того же года на датский престол взошел ее сын — король Фредерик X.

