Названы причины заподозрить опасный дефицит железа

Нутрициолог Педорич: При дефиците железа усталость носит физический характер

Нутрициолог Coral Club Анна Педорич рассказала, какие симптомы появляются при опасном дефиците железа. Причины заподозрить эту проблему она назвала в разговоре с «Лентой.ру».

«При нехватке железа усталость носит преимущественно физический характер: человек ощущает слабость в теле, снижение выносливости, ему сложно выполнять даже простые, повседневные действия, а также нередко появляются соматические симптомы, такие как одышка, головокружение и бледность кожи», — объяснила нутрициолог.

Кроме того, при дефиците железа даже длительный сон не приносит ощутимого облегчения и не помогает восстановить силы, предупредила Педорич.

Специалистка также добавила, что дефицит железа, как правило, развивается медленно. Организм начинает подавать сигналы задолго до выраженного ухудшения самочувствия, однако многие люди списывают эти симптомы на обычную усталость.

Ранее врач-психотерапевт Антон Гребенюков назвал характерные признаки эмоционального выгорания. К ним он отнес появление раздражительности, усталости, чувства опустошения, появление цинизма и утрату эмпатии.

