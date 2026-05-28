Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:01, 28 мая 2026Силовые структуры

Россиянин изрезал и зашил возлюбленную

В Петербурге мужчина напал с ножом на возлюбленную и зашил ей раны
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

В Санкт-Петербурге суд взял под стражу мужчину, который ударил возлюбленную ножом, а затем стал зашивать ей раны. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Объединенной пресс-службе судов города.

Мужчина рассказал, что он выпил полтора литра джина, пока ждал девушку дома, однако она задержалась на работе. На этом фоне они поссорились, и мужчина ударил потерпевшую проводом, а затем набрасывался на нее с молотком и гаечным ключом.

Когда пара выходила из дома, мужчина прихватил с собой нож. На улице он пять раз ударил им девушку, после чего, заметив у нее кровь, раздел ее, обработал раны и зашил их. Мужчина признал вину и пожелал возлюбленной выздоровления.

По словам потерпевшей, все это произошло после того, как она отказалась принести мужчине наркотики.

Ранее сообщалось, что житель Курганской области сел на 13 лет за спаивание и совращение подростка.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    МИД Финляндии выступил с требованием к России

    Вилла известного телеведущего в Подмосковье подешевела на 71 миллион рублей

    Предсказаны последствия атаки БПЛА на танкеры в Черном море

    В российском регионе выпал град размером с куриное яйцо

    Баканов оценил сотрудничество России с Казахстаном в космонавтике

    Кремль усомнился в готовности США выполнять просьбы Зеленского

    Россиянка узнала о не вернувшемся из боя на СВО сыне и пошла в суд

    Обмочившийся пассажир самолета лишился рейса и парализовал работу аэропорта Европы

    Юриста казнили за отравление миллиардера

    Россиянин изрезал и зашил возлюбленную

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok