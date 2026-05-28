Россиянин изрезал и зашил возлюбленную

В Петербурге мужчина напал с ножом на возлюбленную и зашил ей раны

В Санкт-Петербурге суд взял под стражу мужчину, который ударил возлюбленную ножом, а затем стал зашивать ей раны. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Объединенной пресс-службе судов города.

Мужчина рассказал, что он выпил полтора литра джина, пока ждал девушку дома, однако она задержалась на работе. На этом фоне они поссорились, и мужчина ударил потерпевшую проводом, а затем набрасывался на нее с молотком и гаечным ключом.

Когда пара выходила из дома, мужчина прихватил с собой нож. На улице он пять раз ударил им девушку, после чего, заметив у нее кровь, раздел ее, обработал раны и зашил их. Мужчина признал вину и пожелал возлюбленной выздоровления.

По словам потерпевшей, все это произошло после того, как она отказалась принести мужчине наркотики.

