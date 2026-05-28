Кронпринц Норвегии сообщил об ухудшающемся здоровье дружившей с Эпштейном супруги

19:48, 28 мая 2026

Кронпринц Норвегии Хокон заявил об ухудшении здоровья супруги Метте-Марит
Антонина Черташ

Фото: Per Ole Hagen / Getty Images

Кронпринц Норвегии Хокон заявил, что здоровье его супруги Метте-Марит, страдающей от фиброза легких, значительно ухудшилось в последние недели. Об этом сообщает Daily Mirror.

Кронпринцесса ежедневно пользуется кислородным баллоном, но, по словам супруга, «это не вполне удовлетворительное решение». Диагноз был поставлен в 2018 году. В декабре норвежский двор сообщал, что Метте-Марит из-за ухудшающегося здоровья может потребоваться трансплантация легких.

Новости об ухудшении состояния принцессы появились на фоне публичных скандалов, связанных с ее именем. Сын Метте-Марит, 29-летний Мариус Борг Хейби, обвиняется в 32 преступлениях, включая изнасилование и угрозы расправой. Судебный процесс завершился в марте, Хейби находится в тюрьме в ожидании приговора.

Кроме того, имя кронпринцессы всплыло в так называемых файлах Эпштейна. В конце марта Метте-Марит впервые публично рассказала о связях с американским финансистом-педофилом. В 20-минутном интервью телеканалу NRK Метте-Марит призналась, что познакомилась с Эпштейном в 2011 году. По ее словам, он был близким другом одного из ее знакомых. Она утверждает, что не знала о его преступлениях и стала жертвой обмана.

