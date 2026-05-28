20:27, 28 мая 2026

Россиянам назвали частые ошибки при хранении колбасы

Технолог Сараев посоветовал не хранить колбасу в полиэтиленовых пакетах
Екатерина Улитина

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom

Технолог Михаил Сараев рассказал, как правильно хранить колбасу. В беседе с «Газетой.Ru» он также назвал связанные с этим процессом частые ошибки.

В первую очередь Сараев посоветовал не хранить колбасу в полиэтиленовых пакетах и не держать ее под плотной пищевой пленкой. Он объяснил, что в плотно закрытом пакете создаются благоприятные условия для размножения бактерий. По словам специалиста, лучше использовать пергамент или фольгу.

Также технолог отметил, что колбасу во вскрытой упаковке нужно защищать от света и воздуха, так как они ускоряют окисление и ухудшают вкус. Сараев добавил, что открытую вареную колбасу желательно съесть в течение трех суток, а полукопченую и сырокопченую — в среднем за пять-шесть дней.

Эксперт подчеркнул, что качество продукта зависит не только от условий хранения дома, но и от того, как колбаса хранилась в магазине. По словам специалиста, при покупке важно обращать внимание на состав, сроки годности и состояние упаковки. Насторожить должны вздутая упаковка, отсутствие вакуума, влага внутри или то, что колбаса кажется теплой.

Ранее врач-диетолог Светлана Жернова рассказала, что лучше всего завтракать в течение часа после пробуждения. Самой плохой привычкой она назвала пропуск завтрака.

