Марко Матерацци извинился за поездку на финал Кубка России в Москву

Бывший защитник сборной Италии Марко Матерацци в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) извинился за поездку в Москву на финал Кубка России.

По словам экс-игрока, он действовал необдуманно. «Я провел там полдня, участвуя исключительно в мероприятии для детей; я не принимал участия ни в каких других мероприятиях на стадионе. Несмотря на это, я понимаю, что мое присутствие там задело многих», — заявил итальянец.

«Моя главная цель всегда заключалась в том, чтобы дарить радость и веселье детям по всему миру через футбол», — заявил экс-защитник.

Матерацци посетил финал Кубка России вместе с бывшим партнером по сборной Италии Андреа Пирло. Они были в числе приглашенных гостей в рамках рекламной акции букмекерской компании. В матче за титул «Спартак» в серии пенальти обыграл «Краснодар».