Россиян предупредили о рисках пивной йоги

Врач Умнов: Пивная йога может повышать давление и создает стресс для организма

Популярные в последнее время в России занятия по йоге, во время которых участники пью пиво, могут быть опасными. О рисках пивной йоги предупредил старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

По словам врача, во время занятий йогой организм испытывает определенную нагрузку, а алкоголь способен усилить ее последствия. Эксперт отметил, что спиртное может повышать частоту сердечных сокращений и артериальное давление, что создает дополнительный стресс для организма.

«Такая нагрузка нежелательна для организма, и ее лучше избегать, здоровья она не приносит», — подчеркнул Умнов.

