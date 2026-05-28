21:12, 28 мая 2026

Россиян предупредили о рисках пивной йоги

Врач Умнов: Пивная йога может повышать давление и создает стресс для организма
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Oxanakhov / Shutterstock / Fotodom

Популярные в последнее время в России занятия по йоге, во время которых участники пью пиво, могут быть опасными. О рисках пивной йоги предупредил старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

По словам врача, во время занятий йогой организм испытывает определенную нагрузку, а алкоголь способен усилить ее последствия. Эксперт отметил, что спиртное может повышать частоту сердечных сокращений и артериальное давление, что создает дополнительный стресс для организма.

«Такая нагрузка нежелательна для организма, и ее лучше избегать, здоровья она не приносит», — подчеркнул Умнов.

Ранее врач-терапевт Дмитрий Демидик предупредил, что в естественных прудах и озерах может быть благоприятная среда для размножения бактерий, вирусов и паразитов. Врач призвал не купаться в таких водоемах, если они специально не предназначены для этого.

