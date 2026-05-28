Дроноводы ГВ «Север» показали разгром украинского ПУ БПЛА в Охримовке

Российские военные группировки войск (ГВ) «Север» поделились кадрами мощного разгрома очередного пункта управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видео было опубликовано в Telegram-канале «Северный Ветер».

Разведка «северян» работала в Охримовке Волчанского района Харьковской области, где обнаружила полуразрушенный ангар, в котором находились бойцы из состава 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Дроноводы 71-й гвардейской мотострелковой дивизии «Севера» нанесли четкий удар по вражескому пункту, оставив под завалами украинских операторов БПЛА и уничтожив их дорогостоящее оборудование.

