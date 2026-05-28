Глава Чечни Кадыров показал мощные кадры уничтожения противника в зоне СВО

В Харьковской области подразделения батальона «Запад-АХМАТ» Минобороны России совместно с ОМВД России по Курчалоевскому району Чеченской Республики (под руководством Рустама и Исмаила Агуевых) выполняют боевые задачи во взаимодействии с 15-й отдельной ротой специального назначения, 26-м отрядом специального назначения, а также 82-м мотострелковым полком МО РФ. Видео опубликовал глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале.

Как сообщается, в ходе воздушной разведки операторы беспилотных летательных аппаратов обнаружили передвижение диверсионно-разведывательных групп украинских сил среди частных домовладений в одном из населенных пунктов. Координаты были незамедлительно переданы расчетам ударных дронов.

После первых точных попаданий по укрытиям противник попытался уйти от преследования, перемещаясь от дома к дому. Однако удары беспилотников не оставили врагу шансов на выживание. В результате несколько украинских военнослужащих были ликвидированы.

Ранее мощные удары фугасными авиабомбами ФАБ-500 в двух населенных пунктах попали на видео.