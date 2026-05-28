23:02, 28 мая 2026Спорт

Сборная России проиграла Египту в товарищеском матче

Сборная России на выезде проиграла Египту в товарищеском матче
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Михаил Шапаев / РФС

Сборная России по футболу на выезде проиграла Египту в товарищеском матче. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в четверг, 28 мая, в Каире и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч во втором тайме забил Мостафа Абдельрауф.

Сборной России осталось провести два матча в рамках летнего сбора. 5 июня отечественная команда проведет игру против сборной Буркина-Фасо в Волгограде, 9 июня — против команды Тринидада и Тобаго в Калининграде.

Россия находится под санкциями Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года. Команда Валерия Карпина не допускается до участия в международных соревнованиях, поэтому играет только в товарищеских матчах.

