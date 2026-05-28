23:55, 28 мая 2026

Европейский политик снял с груди украинский флаг и отказался поддерживать Зеленского

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Экс-глава Польши и нобелевский лауреат Лех Валенса рассказал, что снял с груди флаг Украины и не будет больше поддерживать Владимира Зеленского. Об этом политик написал в соцсети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Зеленский ранее принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН (ОУН — Организация украинских националистов, признана экстремистской и запрещена в России) Андрея Мельника в Киевской области.

«Зеленский, отмечая бандитов из УПА (УПА — Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в России), ранил меня и всех погибших соотечественников. В связи с этим я снял украинский флаг с груди. Зеленскому отказываю в поддержке!» — написал Валенса.

Почти с самого начала специальной военной операции России на Украине Валенса часто появлялся на публике с большим круглым значком цветов флага Украины.

Ранее экс-премьер Польши Лешек Миллер обвинил Зеленского в сознательном оскорблении Варшавы. Он назвал решение киевского режима чествованием мясников, которые убивали беззащитных людей только за то, что они говорили по-польски и ходили в церковь.

В свою очередь, министерство иностранных дел Израиля также осудило решение Украины перезахоронить останки Мельника.

Кроме того, внук бывшего президента Франции генерала Шарля де Голля Пьер де Голль заявил, что в странах Запада на сегодняшний день сформировались все условия для возвращения фашизма.

