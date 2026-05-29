00:30, 29 мая 2026

Популярный цитрусовый фрукт оказался способен подавлять вирусы и воспаление

Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

Ученые выяснили, что микрочастицы, содержащиеся в помело, могут подавлять вирусные инфекции и снижать воспаление. Исследование опубликовано в журнале Food & Function (F&F).

Исследователи изучали внеклеточные везикулы — крошечные пузырьки, которые растения используют для переноса биологически активных веществ. В качестве модели ученые использовали вирус везикулярного стоматита (VSV), который часто применяется для изучения механизмов вирусных инфекций. Среди нескольких видов растительных везикул именно частицы из помело показали наиболее выраженный противовирусный эффект как в клеточных экспериментах, так и у животных.

Анализ состава выявил в этих везикулах природное соединение — пенциликовую кислоту. Оказалось, что вещества из помело подавляли размножение вируса и одновременно снижали выработку воспалительных молекул IFN-β и IL-6, которые при чрезмерной активации могут повреждать ткани организма.

Авторы считают, что эффект связан с воздействием на сигнальный путь GSK3β/STAT1, участвующий в работе врожденного иммунитета. Кроме того, ученые разработали специальную оболочку из альгината натрия, которая помогла дольше удерживать активные вещества в организме и обеспечивала их постепенное высвобождение.

Исследователи подчеркивают, что работа пока находится на раннем этапе, а результаты требуют дальнейшей проверки. Однако данные показывают, что компоненты помело потенциально могут стать основой для новых противовирусных и противовоспалительных средств.

Ранее стало известно, что экстракт из недозрелых мандаринов ускоряет расщепление жира.

