Украинские БПЛА повредили жилой дом в российском регионе

Shot: В Волгограде в результате атаки украинских БПЛА поврежден многоквартирный жилой дом

В Волгограде в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) был поврежден многоквартирный жилой дом. Об этом сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на местных жителей.

По словам очевидцев, начиная с 0:11 по московскому времени прозвучало не менее 10 взрывов в южной и центральной части города. От громких звуков сработали сигнализации у припаркованных автомобилей. Также местные жители видели яркие вспышки в небе.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку БПЛА на объекты гражданской и энергетической инфраструктуры.

«В Краснооктябрьском районе атакован жилой многоквартирный дом по ул Вершинина 32. По предварительным данным повреждено остекление балконов, пострадавших и возгораний не зафиксировано», — приводит слова Бочарова канал Администрации Волгоградской области в мессенджере Max.

Ранее в Донецке три украинских БПЛА атаковали трамвайное депо. Информации о пострадавших не поступало.