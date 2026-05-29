Неизвестный поджег колонку на заправке в российском городе

Неизвестный поджег колонку на западе Москвы на улице Молодогвардейской. Об этом вечером 28 мая сообщил Telegram-канал 112.
Возгорание удалось быстро ликвидировать, в происшествии никто не пострадал.
Что двигало злоумышленником — неизвестно. Все обстоятельства инцидента выясняются.
До этого в Петербурге 15-летнего школьника заподозрили в совершении теракта на железной дороге. По данным следствия, малолетний злоумышленник вечером 26 мая поджег комплексную трансформаторную подстанцию у станции Полюстрово.
Ранее же в следственном комитете России раскрыли мотивы подростков, совершающих преступления по заданию Киева.