Глава Пентагона назвал одну страну халявщиком

Хегсет назвал Новую Зеландию халявщиком за недостаточные расходы на оборону

Глава Пентагона Пит Хегсет назвал одну страну халявщиком. Такое определение он дал Новой Зеландии за недостаточные расходы на оборону. Слова чиновника приводит РИА Новости.

Он ответил на вопрос, почему не включил страну в список партнеров США, которые не заслуживают подобного звания».

«Если быть честным, двух процентов недостаточно, так что два процента — это быть халявщиком», — сказал шеф американского оборонного ведомства на форуме Шангри-Ла в Сингапуре. Он добавил, что ничего не имеет против Новой Зеландии.

Ранее стало известно, что Пентагон планирует только символическое увеличение сухопутных войск США в 2027 году.

