Пентагон планирует рост сухопутных войск в 2027 году

Пентагон планирует только символическое увеличение сухопутных войск США в 2027 году, пишет РИА Новости.

Журналисты изучили бюджетный запрос военного ведомства на фоне заявлений его главы Пита Хегсета. Выяснилось, что запрос министерства войны США на 2027 финансовый год показывает лишь незначительный прирост таких войск.

«План по набору действительно увеличится с 61 500 до 65 000 новобранцев, но общая численность сухопутных войск вырастет всего на 282 человека (до 488 016)»,, — говорится в материале. При этом число кадровых военных расширится на 6 324 человека, но во многом за счет сокращения резервистов — их станет меньше на 6 042.

Ранее Пентагон не исключил размещение в Иране сухопутных войск.