Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:28, 27 мая 2026Мир

Пентагон планирует рост сухопутных войск в 2027 году

Пентагон планирует символический рост сухопутных войск в 2027 году
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Jason Reed / Reuters

Пентагон планирует только символическое увеличение сухопутных войск США в 2027 году, пишет РИА Новости.

Журналисты изучили бюджетный запрос военного ведомства на фоне заявлений его главы Пита Хегсета. Выяснилось, что запрос министерства войны США на 2027 финансовый год показывает лишь незначительный прирост таких войск.

«План по набору действительно увеличится с 61 500 до 65 000 новобранцев, но общая численность сухопутных войск вырастет всего на 282 человека (до 488 016)»,, — говорится в материале. При этом число кадровых военных расширится на 6 324 человека, но во многом за счет сокращения резервистов — их станет меньше на 6 042.

Ранее Пентагон не исключил размещение в Иране сухопутных войск.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин написал статью в преддверии государственного визита в Казахстан. О чем сказал российский президент?

    Выявлен скрытый триггер диабета и жировой болезни печени

    Тревел-блогер описал жизнь немца в России фразой «впервые ему никто не указывает»

    Россиянам дали советы по выбору вкусной черешни

    Механик раскрыл неочевидные способы мести хамящим клиентам автосервиса

    Объявлено о масштабных разрушениях в Севастополе после удара ракет Storm Shadow

    Украина атаковала Севастополь ракетами Storm Shadow и десятками беспилотников

    Украине предрекли гибель в течение лета

    Названы пять веских причин чаще заниматься сексом

    Изнасилованная десятками мужчин жена Авиньонского монстра рассказала о новой любви

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok