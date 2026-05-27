07:01, 27 мая 2026

Названы пять веских причин чаще заниматься сексом

Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Геронтолог Хоакин Матеу Молла, а также сексологи Клаудия Петри и Камила Джентиле призвали чаще заниматься сексом. Пять веских причин для этого они назвали в разговоре с изданием TN.

Во-первых, по словам специалистов, во время секса вырабатываются эндорфины — гормоны, которые отвечают за хорошее настроение. При этом они призвали не рассматривать интимную жизнь в качестве психотерапии, поскольку она точно не поможет вылечить тревогу и депрессию.

Во-вторых, секс снижает уровень кортизола, поэтому человек избавляется от накопившегося стресса, отметили эксперты. В-третьих, как показали исследования, регулярная половая жизнь является залогом крепкого иммунитета. В-четвертых, сексуальная активность способствует снижению артериального давления и избавлению от боли. Наконец, половой акт укрепляет эмоциональную связь между партнерами, добавили специалисты.

Ранее сексолог Ольга Василенко рассказала о правилах хорошего орального секса. По ее словам, для этого женщинам не нужно учиться горловому минету.

