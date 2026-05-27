Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:34, 27 мая 2026Россия

Путин написал статью в преддверии государственного визита в Казахстан. О чем сказал российский президент?

Президент Путин написал статью в преддверии государственного визита в Казахстан
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин в преддверии визита в Казахстан написал статью «Россия — Казахстан: союз в сердце Евразии». Об этом сообщил Кремль.

Статья опубликована в газете «Казахстанская правда». Государственный визит российского лидера состоится 27-29 мая.

20 мая завершился двухдневный визит Путина в Китай. Он состоялся всего через несколько дней после встречи американского и китайского лидеров Дональда Трампа и Си Цзиньпина в Пекине.

По итогам китайско-американского саммита не было подписано ни одного документа, в то время как Россия и Китай договорились сразу о десятках проектов — от энергетики и инфраструктуры до безвизовых поездок и сотрудничества СМИ. Отдельно стороны приняли декларацию о многополярном мире, в которой они выступили против давления на суверенные государства.

Материалы по теме:
Проект новой Конституции Казахстана назвали современным ответом на актуальные вызовы. Какие изменения он предлагает?
Проект новой Конституции Казахстана назвали современным ответом на актуальные вызовы.Какие изменения он предлагает?
3 февраля 2026
«Он навязал российскую позицию» Каким был главный успех России во внешней политике в 2025 году и с чем она столкнется в 2026-м?
«Он навязал российскую позицию»Каким был главный успех России во внешней политике в 2025 году и с чем она столкнется в 2026-м?
29 декабря 2025

Путин назвал дружескими свои отношения с президентом Казахстана Токаевым

В статье российский лидер рассказал о своих отношениях с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

У нас с Касым-Жомартом Кемелевичем выстроились действительно дружеские, искренние отношения. Россию и Казахстан связывают по-настоящему прочные узы дружбы, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества, в основе которых общая история, тесное переплетение культур и человеческих судеб

Владимир Путинпрезидент России

Он подчеркнул, что их беседы всегда проходят в доверительной атмосфере, и оба лидера нацелены на результат.
По словам Путина, главной целью взаимодействия президентов является наращивание взаимовыгодных российско-казахстанских связей во всех областях.

В России с большим уважением относятся к сильному и процветающему Казахстану с его эффективной политической системой и стабильно растущей экономикой, добавил президент.

Материалы по теме:
«Здесь понимают, что такое 9 Мая» Как отмечают День Победы в мире и почему память о Второй мировой вызывает ожесточенные споры?
«Здесь понимают, что такое 9 Мая»Как отмечают День Победы в мире и почему память о Второй мировой вызывает ожесточенные споры?
9 мая 2026
«Это перезагрузка системы» Зачем в Казахстане решили переписать конституцию, кто от этого выиграет и как изменится жизнь русских?
«Это перезагрузка системы»Зачем в Казахстане решили переписать конституцию, кто от этого выиграет и как изменится жизнь русских?
18 марта 2026

Россия и Казахстан уделяют большое внимание экономике

Общая сумма, которую Россия вложила в экономику Казахстана, составляет почти 30 миллиардов долларов, сообщил Путин.

При этом свыше 40 процентов всех казахстанских юридических лиц с иностранным капиталом — это компании, созданные совместно с партнерами из России, отметил президент. Он подчеркнул, что при участии инвесторов из России в Казахстане сейчас реализуется около 70 крупных проектов.

Убежден, что наши переговоры в ходе предстоящего визита придадут существенный импульс дальнейшему укреплению российско-казахстанского партнерства

Владимир Путинпрезидент России

Путин отметил особое место Победы в Великой Отечественной войне в истории России и Казахстана

Победа в Великой Отечественной войне занимает особое место в общей истории народов России и Казахстана, написал Путин в статье.

В наших странах свято чтят подвиги отцов, дедов и прадедов, которые плечом к плечу сражались против нацизма, ценой огромных жертв принесли мир всей Европе

Владимир Путинпрезидент России

Российский лидер также выразил признательность Токаеву за приезд в Москву 8–9 мая для участия в торжественных мероприятиях празднования 81-й годовщины Великой Победы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин написал статью в преддверии государственного визита в Казахстан. О чем сказал российский президент?

    Украина атаковала Севастополь ракетами Storm Shadow и десятками беспилотников

    Украине предрекли гибель в течение лета

    Названы пять веских причин чаще заниматься сексом

    Изнасилованная десятками мужчин жена Авиньонского монстра рассказала о новой любви

    В России предложили изменить правила движения для электросамокатов

    Популярный актер впечатлил фанатов внешностью до и после похудения

    Россиянам перечислили важные моменты при выборе нового автомобиля

    На Западе призвали Россию извлечь урок из конфликта в Иране

    В России усилят контроль над одной категорией водителей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok