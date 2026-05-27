Путин написал статью в преддверии государственного визита в Казахстан. О чем сказал российский президент?

Президент России Владимир Путин в преддверии визита в Казахстан написал статью «Россия — Казахстан: союз в сердце Евразии». Об этом сообщил Кремль.

Статья опубликована в газете «Казахстанская правда». Государственный визит российского лидера состоится 27-29 мая.

20 мая завершился двухдневный визит Путина в Китай. Он состоялся всего через несколько дней после встречи американского и китайского лидеров Дональда Трампа и Си Цзиньпина в Пекине.

По итогам китайско-американского саммита не было подписано ни одного документа, в то время как Россия и Китай договорились сразу о десятках проектов — от энергетики и инфраструктуры до безвизовых поездок и сотрудничества СМИ. Отдельно стороны приняли декларацию о многополярном мире, в которой они выступили против давления на суверенные государства.

Путин назвал дружескими свои отношения с президентом Казахстана Токаевым

В статье российский лидер рассказал о своих отношениях с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

У нас с Касым-Жомартом Кемелевичем выстроились действительно дружеские, искренние отношения. Россию и Казахстан связывают по-настоящему прочные узы дружбы, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества, в основе которых общая история, тесное переплетение культур и человеческих судеб Владимир Путин президент России

Он подчеркнул, что их беседы всегда проходят в доверительной атмосфере, и оба лидера нацелены на результат.

По словам Путина, главной целью взаимодействия президентов является наращивание взаимовыгодных российско-казахстанских связей во всех областях.

В России с большим уважением относятся к сильному и процветающему Казахстану с его эффективной политической системой и стабильно растущей экономикой, добавил президент.

Россия и Казахстан уделяют большое внимание экономике

Общая сумма, которую Россия вложила в экономику Казахстана, составляет почти 30 миллиардов долларов, сообщил Путин.

При этом свыше 40 процентов всех казахстанских юридических лиц с иностранным капиталом — это компании, созданные совместно с партнерами из России, отметил президент. Он подчеркнул, что при участии инвесторов из России в Казахстане сейчас реализуется около 70 крупных проектов.

Убежден, что наши переговоры в ходе предстоящего визита придадут существенный импульс дальнейшему укреплению российско-казахстанского партнерства Владимир Путин президент России

Путин отметил особое место Победы в Великой Отечественной войне в истории России и Казахстана

Победа в Великой Отечественной войне занимает особое место в общей истории народов России и Казахстана, написал Путин в статье.

В наших странах свято чтят подвиги отцов, дедов и прадедов, которые плечом к плечу сражались против нацизма, ценой огромных жертв принесли мир всей Европе Владимир Путин президент России

Российский лидер также выразил признательность Токаеву за приезд в Москву 8–9 мая для участия в торжественных мероприятиях празднования 81-й годовщины Великой Победы.

