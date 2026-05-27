Изнасилованная десятками мужчин жена Авиньонского монстра рассказала о новой любви

Француженка, ставшая жертвой 50 насильников по вине мужа, нашла новую любовь

72-летняя Жизель Пелико, ставшая жертвой многолетних изнасилований по вине бывшего мужа, рассказала, что снова смогла полюбить и довериться мужчине. Об этом сообщает The Guardian.

Жизель Пелико добровольно отказалась от анонимности во время резонансного суда над Домиником Пелико, прозванного Авиньонским монстром. Он годами накачивал ее наркотиками и приглашал домой десятки незнакомцев, насиловавших жену, а затем снимал происходящее на камеру. В мае француженка выступила Великобритании на литературном фестивале в Хэй-он-Уай. Жизель представила свои мемуары «Гимн жизни» и рассказала, что нашла новую любовь: «Я не думала, что смогу снова доверять мужчине, но это случилось. Значит, в жизни возможно все, никогда нельзя отчаиваться».

Избранником женщины стал Жан-Лу Агопян. «Мы встретились, наши пути пересеклись, и я встретила этого молодого человека 73 лет. Вы можете влюбиться в любом возрасте», — сказала Жизель. Она также призвала общество обратить внимание на насилие в отношении женщин, назвав его «ужасающим злом, которое не знает границ».

Француженка также затронула трагедию своей дочери Каролин Дариан, которая борется за справедливый вердикт для отца, сфотографировавшего ее в нижнем белье без ее ведома. Пелико выразила надежду, что ее дочь сможет пережить случившееся и вернуться к нормальной жизни. Кроме того, она подтвердила, что французские власти начали расследование в связи с возобновлением работы сайта, через который Доминик Пелико находил насильников. Ресурс, первоначально закрытый в июне 2024 года, также связан с преступлениями против детей.

Пелико назвала чудом то, что ее организм выдержал столь сильную интоксикацию, и отметила, что, несмотря на попытки защиты бывшего мужа унизить ее в зале суда, она ни разу не пожалела о решении отказаться от анонимности. «Я думала, что моя история касается только меня, но поняла, что это было дерево, скрывающее лес», — заключила она.

Ранее сообщалось, что Жизель Пелико пообещала навестить бывшего мужа в тюрьме. Француженка призналась, что хочет сохранить в памяти счастливые моменты их 50-летнего брака.