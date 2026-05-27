Объявлено о масштабных разрушениях в Севастополе после удара ракет Storm Shadow

Губернатор Развожаев: При ударе Storm Shadow по Севастополю есть разрушения

При ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) ракетами Storm Shadow и десятками беспилотных летательных аппаратов по Севастополю есть масштабные разрушения. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Как объявил чиновник, при атаке повреждения получило здание Южного управления Центрального банка, а также административное здание и несколько многоквартирных домов.

Об ударе, предположительно, ракетами Storm Shadow, Развожаев сообщил утром 27 мая. По его словам, при атаке никто не пострадал.

Ранее сообщалось о ракетном ударе ВСУ по Таганрогу в Ростовской области.