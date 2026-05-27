Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
08:00, 27 мая 2026Из жизни

Уличный зонт перебил посетительнице кафе сонную артерию

В США вырванный порывом ветра зонт из уличного кафе убил женщину
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Ennachii / Shutterstock / Fotodom

В США 56-летняя женщина не выжила после удара уличным зонтом во время ужина на летней веранде кафе. Об этом сообщает People.

Трагический инцидент произошел вечером 23 мая в ресторане Driftwood Grill в городе Саммертон, штат Юта. Дана Вейнджер ужинала на открытой террасе вместе со своим мужем, когда внезапный сильный порыв ветра вырвал зонт из столика. Конструкция ударила женщину по шее, перебив сонную артерию. Спасти пострадавшую не удалось, она истекла кровью на месте.

Шериф округа Кларендон Тим Баксли подтвердил местным СМИ обстоятельства случившегося. По данным метеорологов, в тот вечер в регионе фиксировались грозы с порывами ветра до 25 метров в секунду. Кафе опубликовало в соцсетях пост с соболезнованиями.

Семья женщины пока не давала комментариев. Администрация ресторана заявила, что сотрудничает со следствием. Подобные несчастные случаи, связанные с уличными зонтами, происходят в США не впервые. Специалисты рекомендуют владельцам кафе и ресторанов надежно закреплять конструкции и убирать их во время штормового предупреждения.

Материалы по теме:
«Бомжи кидали в нас мусором и обзывали заразными» Россиянка отправилась в США во время вспышки коронавируса. Как ей удалось вернуться домой?
«Бомжи кидали в нас мусором и обзывали заразными»Россиянка отправилась в США во время вспышки коронавируса. Как ей удалось вернуться домой?
30 марта 2020
«Не нравится мне все это!» Россиянин побывал в Нью-Йорке и увидел, как русские выживают в США и обманывают систему
«Не нравится мне все это!»Россиянин побывал в Нью-Йорке и увидел, как русские выживают в США и обманывают систему
15 августа 2021

В 2025 году в Нью-Йорке летящая солнечная панель придавила женщину. Инцидент произошел во время шторма, 76-летняя Людмила Браун гуляла по Бруклину, когда на нее упала оторванная сильным ветром от парковочного комплекса панель.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Объявлено о масштабных разрушениях в Севастополе после удара ракет Storm Shadow

    Ведущий возмутился неуместной шуткой коллеги в прямом эфире и призвал ее остановиться

    Мужчина съел глаз брата и поджег домашнюю кошку

    Модель с черной монобровью показала обнаженное тело в честь дня рождения

    На Android-смартфонах срочно призвали включить одну функцию

    Россиянин описал отель Турции за 1,5 миллиарда долларов фразой «я ожидал большего»

    Раскрыта реакция стран Ближнего Востока на требование Трампа

    Раскрыты важные детали переговоров Ирана и США

    Последствия после удара ракет Storm Shadow по Севастополю попали на видео

    В России сделали заявление о призыве вывести войска из Приднестровья

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok