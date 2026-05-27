09:04, 27 мая 2026

Мужчина съел глаз брата и поджег домашнюю кошку

В США мужчина, который убил брата и съел его глаз, умер в тюрьме
Юлия Юткина
Фото: Mercer County Prosecutor's Office

В США в тюрьме не стало Мэттью Хертгена, который расправился с родным братом и съел его глазное яблоко. Об этом пишет People.

Мэттью напал на младшего брата Джозефа 22 февраля 2025 года в их квартире. Он ранил его ножом, а затем до смерти избил клюшкой для гольфа. Затем мужчина вырвал Джозефу глаз и проглотил его, а также поджег их домашнюю кошку. После произошедшего он сам сообщил обо всем полиции и дождался ареста.

Оказалось, что в 2021 году Мэттью диагностировали шизофрению. Несмотря на лечение, его состояние неуклонно ухудшалось: у него появились религиозные, сверхъестественные и апокалиптические видения. Временами мужчина считал себя Богом или антихристом, верил, что для спасения мира необходимо совершить жертвенное убийство.

Из-за подобных видений через неделю после ареста он попытался оборвать собственную жизнь. Он думал, что так спасет мир. Тогда его смогли спасти, но в мае 2026 года нашли бездыханным в камере. Предполагается, что он совершил суицид. Мужчине было 32 года.

Семья Мэттью опубликовала некролог, в котором написала, каким он был до болезни — заботливым, любящим, талантливым человеком. В тюрьме он раскаивался за свой поступок и надеялся излечиться.

Ранее сообщалось, что в США каннибал подсыпал партнерше наркотики, вырезал кусок кожи с ноги и съел его, пока она спала. Мужчину отправили в тюрьму, его жертва боится, что он вернется к ней после освобождения.

