Экономика
09:57, 27 мая 2026

В России подсчитали площадь снежного покрова к началу лета

Синоптик Макарова: Четверть территории России остается покрыта снегом
Виктория Клабукова

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

К началу лета остается покрыта снегом четверть территории России. Площадь снежного покрова подсчитала ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова, ее цитируют РИА Новости.

На конец мая снег сохраняется на Новой Земле, на Северном Урале, в Красноярском крае, на севере Якутии. В этих районах высота снежного покрова варьируется от 30 до 73 сантиметров. Кроме того, снег до сих пор лежит на юге Таймыра, северо-востоке Ямало-ненецкого автономного округа, Магаданской области, Забайкалье и некоторых районах Иркутской области и Бурятии.

Также сугробы виднеются на Чукотке. Местами они доходят до полуметра, а кое-где снега остается не больше сантиметра. На Камчатке сугробы достигают в высоту 74 сантиметров. Вместе с тем в регионе объявлена высокая пожарная опасность, отметила синоптик.

Снег может вернуться и в Московский регион. В самой столице снежных осадков метеорологи не прогнозируют, однако по области они возможны. Снег может даже не долететь до земли, но в любом случае растает мгновенно, учитывая теплую подстилающую поверхность.

