10:54, 27 мая 2026Экономика

Россиянин превратил квартиру в свалку и попал в ловушку

Пожилой екатеринбуржец захламил квартиру и застрял ногой в тележке среди мусора
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Aila Ruoho / Shutterstock / Fotodom

Пожилой житель Екатеринбурга превратил квартиру в свалку и попал в ловушку в собственном доме. Внимание на ситуацию обратило издание URA.RU.

По информации источника, мужчина застрял ногой в старой тележке среди хлама, разбросанного по всему дому, и не смог самостоятельно выбраться. Его крики о помощи услышали соседи, которые вызвали спасателей. Однако прибывшие сотрудники столкнулись с трудностью — металлические конструкции на окнах оказались наглухо заварены и не позволяли попасть внутрь с земли. В связи с этим им пришлось выпилить проем в двери. После этого специалистам с трудом удалось пробраться к пенсионеру и вывести его на улицу. Кроме того, на протяжении всей спасательной операции с потолка лилась вода.

Один из вызволивших «Плюшкина» мужчин в разговоре с журналистами выразил надежду, что его направят в специализированный приют.

Ранее стало известно, что жителя Краснокаменска, который превратил квартиру в помойку, выселили из дома.

