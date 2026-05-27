11:57, 27 мая 2026Ценности

«Ангел» Victoria's Secret снялась в головном уборе российского бренда

Венгерская модель Барбара Палвин снялась в головном уборе российского бренда
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Greg Swales / L'Beauté

Венгерская модель Барбара Палвин снялась для журнала L'Beauté в головном уборе российского бренда Atelier Biser. Публикация появилась на странице издания в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

32-летний «ангел» Victoria's Secret предстала перед камерой в черном платье Stephane Rolland. Также она надела кольчужный капюшон указанной отечественной марки и взяла в руки яблоко с фигуркой змеи.

Atelier Biser — российский кутюрный бренд, основанный дизайнером Ксенией Подвальной в 2015 году и получивший международную известность. Так, в нарядах бренда в том числе появлялись певицы Бейонсе, Дженнифер Лопес, Рита Ора и Гвен Стефани и модель Кайли Дженнер.

В феврале американская певица и рэперша Кеша Роуз Себерт, более известная как Кеша, появилась на премии «Грэмми-2026» в наряде Atelier Biser.

