Венгерская модель Барбара Палвин снялась для журнала L'Beauté в головном уборе российского бренда Atelier Biser. Публикация появилась на странице издания в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

32-летний «ангел» Victoria's Secret предстала перед камерой в черном платье Stephane Rolland. Также она надела кольчужный капюшон указанной отечественной марки и взяла в руки яблоко с фигуркой змеи.

Atelier Biser — российский кутюрный бренд, основанный дизайнером Ксенией Подвальной в 2015 году и получивший международную известность. Так, в нарядах бренда в том числе появлялись певицы Бейонсе, Дженнифер Лопес, Рита Ора и Гвен Стефани и модель Кайли Дженнер.

В феврале американская певица и рэперша Кеша Роуз Себерт, более известная как Кеша, появилась на премии «Грэмми-2026» в наряде Atelier Biser.