15:01, 2 февраля 2026Ценности

Певица Кеша появилась на премии в платье российского бренда

Певица Кеша появилась на «Грэмми» в платье российского бренда Atelier Biser
Майя Пономаренко
Майя Пономаренко

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американская певица и рэперша Кеша Роуз Себерт, более известная как Кеша, появилась на премии «Грэмми 2026» в наряде российского бренда Atelier Biser. Снимки с ковровой дорожки публикует Page Six.

Речь идет о вечернем платье, выполненном из белых перьев страуса. Знаменитость вышла на ковровую дорожку с укладкой с эффектом мокрых волос и нюдовым макияжем, отказавшись от кричащих аксессуаров.

Помимо Кеши, гостями музыкальной церемонии стали Леди Гага, Джастин и Хейли Биберы, Чаппелл Роан, Майли Сайрус, Хайди Клум, Эддисон Рей и другие звезды индустрии.

Главную награду получил пуэрториканец Bad Bunny (настоящее имя Бенито Антонио Мартинес Окасио). Ему вручили премию «Лучший альбом» за релиз Debí Tirar Más Fotos. Приз «Запись года» достался Кендрику Ламару и SZA за совместный трек Luther, а «Песней года» назвали Wildflower Билли Айлиш.

