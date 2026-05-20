19:31, 20 мая 2026

В дом 81-летней стримерши ворвался спецназ во время прямого эфира

В США спецназ ворвался в дом 81-летней стримерши Сью Жако во время прямого эфира
Олег Давыдов

Кадр: 12 News / YouTube

В дом 81-летней стримерши Сью Жако, известной под ником GrammaCrackers, в США ворвался спецназ. Инцидент произошел во время прямого эфира на платформе Twitch, передает портал Dexerto.

Сообщается, что вечером 18 мая Жако вела трансляцию, когда вооруженные люди ворвались к ней в дом и начали обыскивать помещение. Как выяснилось, стримерша стала жертвой сваттинга (от английской аббревиатуры SWAT, которая в переводе означает «вызов спецназа») — заведомо ложного сообщения о преступлении или происшествии с целью вызова правоохранительных органов и аварийно-спасательных служб.

На следующий день Жако вышла в эфир и сообщила подписчикам, что с ней все в порядке. По словам стримерши, полицейские посадили ее в машину и отвезли в отделение, но вскоре отпустили. «Я не знала, что происходит, но это было весело. Я познакомилась с людьми, с которыми никогда бы не встретилась в другой ситуации», — поделилась она впечатлениями.

Внук Жако рассказал, что к ней приехали 20 полицейских машин и пять офицеров спецназа. Кроме того, над домом летали дроны.

Ранее сообщалось, что популярная американская стримерша Emiru (настоящее имя — Эмили-Бет Шанк) подверглась домогательствам на фестивале Twitch. Она обвинила организаторов мероприятия в том, что нанятая ими охрана никак не отреагировала на произошедшее.

