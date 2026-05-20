Вратарю «Рубина» подарили годовой запас пива

Вратарю «Рубина» Евгению Ставеру подарили годовой запас безалкогольного пива. Об этом сообщается в Telegram-канале Российской премьер-лиги (РПЛ).

28-летний голкипер казанской команды получил награду за то, что провел больше всего «сухих» матчей в сезоне — он не пропустил ни одного мяча в семи встречах. Следом по количеству безголевых игр идут Денис Адамов («Зенит»), Станислав Акгацев («Краснодар»), Антон Митрюшкин («Локомотив») и Богдан Овсянников («Оренбург»).

«Рубин» в прошедшем сезоне РПЛ занял восьмое место в турнирной таблице. Подопечные Франка Артиги набрали 43 очка в 30 матчах.

Ранее стал известен главный судья Суперфинала Кубка России «Спартак» — «Краснодар». Игру обслужит бригада 28-летнего арбитра Инала Танашева. Его ассистентами назначены Рустам Мухтаров и Адлан Хатуев. Резервный судья — Денис Петров. На VAR будут работать Артур Федоров и Сергей Цыганок.

Матч пройдет в «Лужниках» 24 мая, он начнется в 17:00 по московскому времени.